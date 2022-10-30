Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

15:25, 30 октября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 31 октября, в 11:30.

Куда полетят псковичи на ноябрьские праздники, какие авиамаршруты сейчас наиболее популярны, а также как меняется аэропорт имени княгини Ольги, ведущим программы Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

О том, какую программу подготовил Псковский планетарий на время школьных каникул, как записаться в астрокружок и что ещё интересного ждёт любителей астрономии в ближайшее время, ведущие поговорят с директором планетария Владимиром Колпаковым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 31 октября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».