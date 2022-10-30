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Общество

Соревнования по волейболу прошли в Великих Луках

Великие Луки принимали соревнования по волейболу в рамках областной спартакиады, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

27 октября в Великих Луках завершился очередной вид XIII – ой областной Спартакиады УСПО по волейболу среди девушек.

По три сильнейшие команды из Пскова и Великих Лук, а также команда из Опочки определяли лучших волейболисток среди учащихся профессионального образования. Игры проходили в спортивных комплексах Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения и Великолукской сельскохозяйственной академии.

«Родные стены» не помогли волейболисткам, они заняли соответственно 5 и 6 места. На ступеньку выше в рейтинге турнира оказались волейболистки Великолукского медицинского колледжа.

Абсолютного успеха добились учащиеся псковских средних профессиональных заведений, они заняли все три ступеньки пьедестала.

Победителями стали девушки из медицинского колледжа, впервые участвующие в этих соревнованиях. Серебряные медали у девушек из агротехнического колледжа, а бронза – у спортсменок колледжа Псков ГУ.

10 ноября в Великих Луках состоится следующий вид соревновательной программы XIII – ой областной Спартакиады УСПО – мини-футбол (юноши). Соревнования пройдут в УСК Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения.

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