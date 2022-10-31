Псковская область стала одним из самых популярных направлений у караванеров

16:58, 31 октября 2022, ПАИ

О развитии внутреннего туризма в России рассказал председатель комитета по развитию автотуризма и караванинга ОСИГ Андрей Артюхов.

«Внутренний автотуризм развивается последние девять лет. В 2014 году в России насчитывалось около 2 тысяч семей караванеров, основную массу составляли владельцы обычных автомобилей. За последние четыре года в России активно развивается сегмент рынка дополнительного оборудования для любителей автотуризма. При этом то, что у нас сейчас увеличилось количество санкций, практически не отразилось на караванинге», - отметил Андрей Артюхов.

По его словам, к осени насчитали более 20 тысяч семей, путешествующих таким образом. В среднем они тратят 56-57 тысяч рублей за 12 дней, из них 10-15 тысяч уходит на размещение. А 74 автотуриста планируют отмечать праздники в путешествиях.

«Наш основной портал для общения RV Land - это гид по кемпингам для поездки с домом на колесах и подробный справочник компаний для автотуристов», - уточнил Андрей Артюхов.

Он также отметил, что Псковская область занимает четвёртое место по популярности туристических направлений, первое - Крым, второе - Карелия, а третье - Ленинградская область.