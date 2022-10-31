Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководители национальных общественных объединений встретились в Музее-усадьбе народа сето

Замгубернатора Александр Серавин на встрече в Музее-усадьбе народа сето. Фото Псковского областного Собрания депутатов

В преддверии Дня народного единства руководители национальных общественных объединений провели совместную встречу в Музее-усадьбе коренного малочисленного народа сето. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Поздравить с приближающимся праздником представителей проживающих в Псковской области диаспор в деревню Сигово Печорского района приехали заместитель губернатора Александр Серавин, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, и. о. руководителя представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Фото областного Собрания депутатов

Вице-губернатор поблагодарил председателя общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк за приглашение провести неформальную встречу в музее-усадьбе и в буквальном смысле за тёплый приём: «печка к приезду гостей натоплена».

Александр Серавин передал представителям диаспор приветствие губернатора Михаила Ведерникова. «Это праздник, символизирующий силу духа, доблесть и сплочённость всех народов России, готовность граждан нашей страны встать плечом к плечу для защиты Отечества. Воспитание уважительного отношения к культуре и традициям всех национальностей, чувства гордости и ответственности за страну — наша общая задача», — зачитал поздравление вице-губернатор.

От лица депутатского корпуса по поручению спикера Собрания Александра Котова к руководителям национальных общественных объединений обратился Виктор Остренко. Вице-спикер отметил, что разные народы стали частью Псковской земли и псковской истории. «Это очень важно, потому что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, наши общие исторические корни и повседневная жизнь делают нас одним целым», — отметил депутат.

«У нас отличаются традиции и уклад жизни, у нас разные национальные костюмы и языки, но это не мешает, сохраняя самобытность, всем нам чувствовать себя единым народом с общими ценностями, судьбой и будущим, — продолжил вице-спикер уже от имени Александра Котова. — Все самые высокие достижения и блестящие победы в истории России связаны с народным единением. Искренняя дружба, бережное отношение к нашему общему дому — нашей стране и нашему региону, способность в критической ситуации сплотиться, выстоять и победить не раз помогали нам во времена испытаний». 

От Министерства иностранных дел РФ всех собравшихся поприветствовал Сергей Ефименко. «Когда я задумываюсь о единстве народов, мне вспоминается известный ещё со школьных времён образ прутика, который один сломать легко, а когда их много — сделать это очень трудно. При этом каждый «прутик» остаётся самим собой — народы сохраняют свою самобытность, культуру, самоидентификацию», — сказал дипломат. Сергей Ефименко подчеркнул важность следования основному принципу многовекового соседства народов: единство в главном при разнообразии во всём остальном.

С ответным словом выступил руководитель таджикско-узбекской диаспоры области Хаким Мирзоев. «Мы чувствуем, что мы часть общества, мы живём вместе и гордимся этим. Спасибо, что региональные власти уделяют внимание каждой национальности независимо от того, сколько людей диаспору представляют».

После завершения официальной части встречи Хелью Маяк провела экскурсию по музею-усадьбе, рассказала о традициях и обычаях малочисленного народа сето и угостила гостей блюдами национальной кухни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 октября 2022

Руководители национальных общественных объединений встретились в Музее-усадьбе народа сето
31 октября 2022

ФОТОФАКТ В Струго-Красненском районе видели рысь
31 октября 2022

Жительницу Пскова с 90-летием поздравил депутат городской Думы
31 октября 2022

Кафедра физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ отметила 90-летний юбилей
31 октября 2022

Осенний призыв в ряды Вооружённых сил России стартует 1 ноября
31 октября 2022

Бизнес-практик: Россия стоит на пороге взрывного развития автотуризма

31 октября 2022

Псковички завоевали медали в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
31 октября 2022

Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...