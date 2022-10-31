Руководители национальных общественных объединений встретились в Музее-усадьбе народа сето

21:39, 31 октября 2022, ПАИ

В преддверии Дня народного единства руководители национальных общественных объединений провели совместную встречу в Музее-усадьбе коренного малочисленного народа сето. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Поздравить с приближающимся праздником представителей проживающих в Псковской области диаспор в деревню Сигово Печорского района приехали заместитель губернатора Александр Серавин, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, и. о. руководителя представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

Вице-губернатор поблагодарил председателя общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк за приглашение провести неформальную встречу в музее-усадьбе и в буквальном смысле за тёплый приём: «печка к приезду гостей натоплена».

Александр Серавин передал представителям диаспор приветствие губернатора Михаила Ведерникова. «Это праздник, символизирующий силу духа, доблесть и сплочённость всех народов России, готовность граждан нашей страны встать плечом к плечу для защиты Отечества. Воспитание уважительного отношения к культуре и традициям всех национальностей, чувства гордости и ответственности за страну — наша общая задача», — зачитал поздравление вице-губернатор.

От лица депутатского корпуса по поручению спикера Собрания Александра Котова к руководителям национальных общественных объединений обратился Виктор Остренко. Вице-спикер отметил, что разные народы стали частью Псковской земли и псковской истории. «Это очень важно, потому что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, наши общие исторические корни и повседневная жизнь делают нас одним целым», — отметил депутат.

«У нас отличаются традиции и уклад жизни, у нас разные национальные костюмы и языки, но это не мешает, сохраняя самобытность, всем нам чувствовать себя единым народом с общими ценностями, судьбой и будущим, — продолжил вице-спикер уже от имени Александра Котова. — Все самые высокие достижения и блестящие победы в истории России связаны с народным единением. Искренняя дружба, бережное отношение к нашему общему дому — нашей стране и нашему региону, способность в критической ситуации сплотиться, выстоять и победить не раз помогали нам во времена испытаний».

От Министерства иностранных дел РФ всех собравшихся поприветствовал Сергей Ефименко. «Когда я задумываюсь о единстве народов, мне вспоминается известный ещё со школьных времён образ прутика, который один сломать легко, а когда их много — сделать это очень трудно. При этом каждый «прутик» остаётся самим собой — народы сохраняют свою самобытность, культуру, самоидентификацию», — сказал дипломат. Сергей Ефименко подчеркнул важность следования основному принципу многовекового соседства народов: единство в главном при разнообразии во всём остальном.

С ответным словом выступил руководитель таджикско-узбекской диаспоры области Хаким Мирзоев. «Мы чувствуем, что мы часть общества, мы живём вместе и гордимся этим. Спасибо, что региональные власти уделяют внимание каждой национальности независимо от того, сколько людей диаспору представляют».

После завершения официальной части встречи Хелью Маяк провела экскурсию по музею-усадьбе, рассказала о традициях и обычаях малочисленного народа сето и угостила гостей блюдами национальной кухни.