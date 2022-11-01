Псковичи стали призерами чемпионата и первенства СЗФО по плаванию

12:15, 01 ноября 2022, ПАИ

Команда Псковской области завоевала 11 наград на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию. Соревнования прошли в городе Тосно Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В копилке псковичей одна золотая медаль, три награды за вторые места и семь знаков отличия за третьи ступени пьедестала.

В составе псковской команды на соревнованиях выступили 29 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс».

Всего в чемпионате и первенстве приняли участие спортсмены из 9 субъектов СЗФО — Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республик Карелии и Коми.