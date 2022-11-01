Каменный страж земли русской: как пройдет «Ночь искусств» в Изборске

16:17, 01 ноября 2022, ПАИ

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в государственном музее-заповеднике «Изборск» 4 ноября. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Изборская крепость работает с 18:00 до 00:00. С 18:00 до 21:00 будут открыты экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры».

«В экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» каждый гость сможет услышать русские и сетоские сказки и уникальные песни леэло – объект нематериального наследия ЮНЕСКО. А в нашей уютной музейной мастерской можно будет изготовить куклу в традиционном изборском сарафане», — говорится в сообщении.

В доме купца Шведова в 18:00 будут звучать псковские и сетоские сказки «Наши сказки. Seto jutu», а с 18:00 до 21:00 пройдет творческий мастер-класс «Изборский сарафан», на котором можно будет нарядить куклу в сарафан из ткани с набойкой. Также в 19:00 выступит музейный ансамбль «Каарахельбе» с леэло, песенной традицией сето.

С 19:00 до 23:00 в Изборской крепости покажут художественный фильм 1939 года «Минин и Пожарский».

А в 20:00 для гостей проведут экскурсию по Изборской крепости «Каменный страж земли русской». Сбор группы состоится у Никольского собора в Изборской крепости.

При покупке входных билетов все мероприятия и экскурсии в рамках акции будут бесплатными. Единый билет на все экспозиции музея и мероприятия акции стоит 500 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Входной билет на экспозицию обойдется в 150 рублей (взрослый) и 100 рублей (льготный). Цена входного билета в Изборскую крепость - 100 рублей (взрослый) и 50 рублей (льготный). Можно воспользоваться Пушкинской картой.