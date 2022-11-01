Псковская областная научная библиотека подключилась к проекту «Пушкинская карта»

22:45, 01 ноября 2022, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова подключилась к проекту «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта Банка», который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Запущен 1 сентября 2021 года. Условия для оформления карты — гражданство РФ.

Проект «Пушкинская карта» направлен на популяризацию культурных событий среди молодёжи. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой будет 5 000 рублей. Эти деньги можно потратить до конца года в учреждениях культуры: в музеях, театрах, филармониях, галереях и библиотеках.

Все мероприятия библиотеки, которые можно посетить по «Пушкинской карте», доступны на сайте «Культура.РФ». Список будет постоянно расширяться — не забывайте следить за анонсами!

Приобрести билеты на мероприятия областной библиотеки им. Курбатова и библиотеки для детей и юношества им. Каверина все желающие могут через билетного оператора ORBILET.

Для получения «Пушкинской карты» и приобретения билета необязательно выходить из дома, всё доступно в онлайн-формате круглосуточно.

По всем возникающим вопросам обращайтесь по тел. (+7 8112) 72-22-21 — вас проконсультируют о способах приобретения билетов, афише доступных мероприятий, расписании.