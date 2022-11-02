Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по автобусу в Пскове

12:19, 02 ноября 2022, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по автобусу, принадлежащему ГППО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что вечером 29 октября неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по автобусу, двигавшемуся по маршруту № 4 - от остановки «Морозовская ветка» к остановке «Кресты».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – хулиганство. Виновному грозит наказание от штрафа в размере не менее 500 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Прокуратура Псковской области взяла ход расследования уголовного дела на контроль.