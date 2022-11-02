Покупатели автомобилей стали внимательнее — псковский эксперт

18:14, 02 ноября 2022, ПАИ

На внимательность и грамотность покупателей автомобилей обратил внимание на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации исполнительный директор ООО «Псков-Лада» Виталий Кудрявцев.

Сейчас покупатели автомобилей, которые ранее уже эксплуатировались, пользуются электронными сервисами, которые дают возможность получить полную информацию о машине: попадали ли на ней в ДТП, находится ли она в залоге у банка, сколько было владельцев и т. д. «Клиентов вынудили быть внимательными и грамотными. Люди выбирают качественный автомобиль, чтобы потом вкладывать меньше финансовых средств», — отметил Виталий Кудрявцев.

Он добавил, что покупатели также нанимают специалистов, которые проводят комплексный осмотр автомобиля.