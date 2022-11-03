Борис Елкин избран главой города Пскова

11:05, 03 ноября 2022, ПАИ

Борис Елкин избран главой Пскова. Решение принято путем тайного голосования на сессии городской Думы сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, решение, которое мы сегодня примем, можно смело называть историческим», — отметил председатель гордумы Александр Гончаренко в начале заседания.

К участию в конкурсе на замещение должности главы Пскова были допущены два кандидата - Борис Елкин (33 балла) и Святослав Колинко (28 баллов). Количество набраннных баллов - итог испытаний во время двух конкурсных этапов.

В итоге кандидатуру Бориса Елкина поддержали 23 присутствовавших на сессии депутата, один бюллетень признан недействительным.

«Поздравляем главу Пскова Бориса Елкина и желаем успехов на его долгом пути», - обратился к избранному главе города Александр Гончаренко. Борис Елкин поблагодарил депутатов за поддержку. «С кем-то из вас мы работали еще в прошлом созыве, с новыми депутатами мы также наладили работу. Надеюсь, и дальнейшее наше взаимодействие будет таким же тесным и пойдет на благо псковичей. Спасибо за поддержку! За работу! Впереди нас ждут новые свершения на благо Пскова», - сказал он.