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Политика

Борис Елкин избран главой города Пскова

Борис Елкин избран главой Пскова. Решение принято путем тайного голосования на сессии городской Думы сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, решение, которое мы сегодня примем, можно смело называть историческим», — отметил председатель гордумы Александр Гончаренко в начале заседания.

К участию в конкурсе на замещение должности главы Пскова были допущены два кандидата - Борис Елкин (33 балла) и Святослав Колинко (28 баллов). Количество набраннных баллов - итог испытаний во время двух конкурсных этапов.

В итоге кандидатуру Бориса Елкина поддержали 23 присутствовавших на сессии депутата, один бюллетень признан недействительным.

«Поздравляем главу Пскова Бориса Елкина и желаем успехов на его долгом пути», - обратился к избранному главе города Александр Гончаренко. Борис Елкин поблагодарил депутатов за поддержку. «С кем-то из вас мы работали еще в прошлом созыве, с новыми депутатами мы также наладили работу. Надеюсь, и дальнейшее наше взаимодействие будет таким же тесным и пойдет на благо псковичей. Спасибо за поддержку! За работу! Впереди нас ждут новые свершения на благо Пскова», - сказал он.

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