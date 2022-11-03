Пьяный житель Великих Лук угнал автомобиль и попался полиции
Великолучанин угнал автомобиль ВАЗ-2103 в Великих Луках ночью 2 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее уже судимый за угон великолучанин 2000 года рождения. Он находился в нетрезвом состоянии.
Автомобиль обнаружен. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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