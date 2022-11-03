Пьяный житель Великих Лук угнал автомобиль и попался полиции

11:32, 03 ноября 2022, ПАИ

Великолучанин угнал автомобиль ВАЗ-2103 в Великих Луках ночью 2 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее уже судимый за угон великолучанин 2000 года рождения. Он находился в нетрезвом состоянии.

Автомобиль обнаружен. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.