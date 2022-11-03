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Общество

Ещё 23 псковских НКО получат средства на реализацию соцпроектов

В Псковской области подвели итоги второго регионального конкурса среди НКО по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Победителями признаны 23 организации.

Проекты направлены на поддержку детей, ветеранов, граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть инициатив направлена на популяризацию патриотизма, спорта, здорового образа жизни и туризма, а также развитие добровольчества, межнациональных контактов и бережного отношения к природе родного края. Кроме того, проекты затрагивают направления дополнительного профессионального образования, сохранения культуры и народных промыслов.

Максимальный размер субсидии — 860 тысяч рублей. Общий бюджет второго конкурса — более 17 млн рублей.

Напомним, это уже второй в 2022 году конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализуемый правительством Псковской области. По итогам первого конкурса поддержку получил 21 социальный проект региональных СОНКО на сумму 17 млн рублей.

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