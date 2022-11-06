Псковскую область назвали «примером успеха» по итогам рейтинга «Регион-НКО» 2022 года

14:17, 06 ноября 2022, ПАИ

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Псковская область заняла 13-е место по итогам регионального рейтинга «Регион-НКО» 2022 года, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении. Результаты были представлены Общественной палатой России в рамках итогового форума «Сообщество» в Москве.

Рейтинг представляет экспертное исследование 85 субъектов. Два года назад Псковская область была на 62-м месте, год назад — на 26-м, сегодня — уже на 13-м.

В презентации Общественной палаты Псковский регион был назван примером успеха.

«Это большое достижение и результат планомерной работы самих НКО, управления общественных проектов и молодёжной политики, добровольцев, центра молодёжи и общественных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», центра сопровождения социально ориентированных НКО. Благодарю всех, кто развивает у нас этот сектор. Для понимания приведу одну цифру: только за прошлый год выручка социально ориентированных НКО Псковской области составила 1,5 млрд рублей. Согласитесь, сумма значительная», — подчеркнул Михаил Ведерников.