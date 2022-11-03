Один человек погиб и один госпитализирован в результате ДТП в Великих Луках

23:42, 03 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках на пресечении улиц Комсомольца Зверева и Энгельса у дома № 24 произошло столкновение автомобилей Audi 100 и Lada Priora, в результате чего машины врезались в стену многоквартирного дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали водителей и передали их бригаде скорой помощи. В результате ДТП один человек погиб и один госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.