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Общество

Родители стали чаще контролировать соцсети псковских младшеклассников — опрос

Чаще отслеживать время, которое дети проводят в соцсетях, стали родители псковских младшеклассников по сравнению с прошлым годом . В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей 7-17 лет. 

Нужно ли несовершеннолетним общение в социальных сетях? Практически каждый пятый пскович уверен, что нет (20 %). Каждый четвёртый считает, что заводить аккаунты можно только подросткам старше 13 лет. Ещё 21 % предлагают предоставлять такую возможность только для возрастной категории 16+.

За более поздний возраст регистрации в соцсетях женщины высказываются чаще мужчин, а россияне старше 45 лет — чаще молодёжи.

При этом среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях подтвердили только 18 %, большинство матерей и отцов полностью контролируют активность чад в Сети. Среди родителей детей 10-12 лет каждый второй рассказал о том, что его ребёнок зарегистрирован в соцсетях. 

Матери и отцы зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7-9 лет ещё строже контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением: «В интернете много негативной информации, действующей на психику ребёнка».

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