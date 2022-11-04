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ВИДЕО Поздравление губернатора Псковской области с Днём народного единства

С Днём народного единства поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «#МЫВМЕСТЕ».

Он отметил, что это день памяти о победе народного ополчения: 400 лет назад оно объединило жителей Русского царства в борьбе против иноземных захватчиков. «В самый тяжёлый час, когда решалась судьба российской государственности, культуры и будущего наших предков, весь народ встал на защиту Родины. Нижегородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение. В ряды защитников государства массово вступали все, вне зависимости от нации и веры», — рассказал губернатор. 

«Одновременно с этим судьбу России решал и Псков. Об этом вспоминают нечасто, но именно наши стены остановили шведскую армию. Псковичи наголову разбили незваных гостей. Плечом к плечу с ними бились москвичи, несмотря на тяжелейшее положение в столице», - отметил он.

Михаил Ведерников также заявил, что история циклична, при этом в наши дни ряд недружественных стран снова пытается сокрушить нашу государственность и независимость. «И снова весь народ России поднимается на защиту нашей страны. Наши воины, контрактники и мобилизованные, военные, силовики и добровольцы бьются с врагом на передовой», — подчеркнул глава региона.

«Государство прикладывает все усилия, чтобы поддержать их семьи и обеспечить всем необходимым. Тысячи людей разных возрастов, национальностей и вероисповедания по зову сердца принимают участие в сборах гуманитарной помощи. Дети пишут письма поддержки нашим бойцам», - сказал он.

Губернатор поблагодарил всех, кто словом и делом приближает победу.

«Желаю вам, всем гражданам нашей страны, здоровья, сил и счастья. Мы вместе! Мы едины и обязательно со всем справимся. С праздником! С Днём народного единства!» — заключил он.

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