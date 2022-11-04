Псковичей приглашают посетить музей-заповедник в свободном режиме

17:18, 04 ноября 2022, ПАИ

Посетить объекты Псковского музея-заповедника в свободном режиме приглашают гостей и жителей города сегодня, 4 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

«Тем, кто желает приобщиться к «Ночи искусств», Псковский музей-заповедник сообщает о возможности посетить объекты в свободном режиме (без экскурсий)», — говорится в сообщении.

Услуга действует с 21:00 до 22:00.