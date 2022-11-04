Псковичей приглашают посетить музей-заповедник в свободном режиме
Посетить объекты Псковского музея-заповедника в свободном режиме приглашают гостей и жителей города сегодня, 4 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.
«Тем, кто желает приобщиться к «Ночи искусств», Псковский музей-заповедник сообщает о возможности посетить объекты в свободном режиме (без экскурсий)», — говорится в сообщении.
Услуга действует с 21:00 до 22:00.
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