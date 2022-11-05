День военного разведчика отмечают в России 5 ноября

09:07, 05 ноября 2022, ПАИ

День военного разведчика, профессиональный праздник российских военных, чья служба так или иначе связана с военной разведкой, отмечается ежегодно 5 ноября, сообщает сайт calend.ru.

В этот день в 1918 году в составе полевого штаба Красной армии в Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой.

Хотя, конечно же, профессия разведчика ведёт свою историю с давних времен. Ещё в Киевской Руси разведка была делом государственной важности, а первый орган разведки — Приказ тайных дел (прообраз разведывательного управления того времени) — был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. Пётр I в своём Воинском уставе 1716 года подвёл под разведывательную работу законодательную и правовую базу.

В 1810 году уже при Александре I была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, через два года её переименовали в Особенную канцелярию при военном министре. Она стала первым центральным органом Военного министерства Российской империи, который занимался организацией разведки вооружённых сил иностранных государств. В его задачи входило ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за рубежом), оперативно-тактической разведки (сбор данных о войсках противника на границах России) и контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).

Свою же современную историю военная разведка ведёт с 1918 года, когда 1 ноября Реввоенсоветом Республики был утверждён штат Полевого штаба (ПШ) Реввоенсовета Республики, а 5 ноября 1918 года штат был введён приказом Реввоенсовета Республики № 197/27.

В составе полевого штаба Красной армии приказом Реввоенсовета Республики было образовано Регистрационное управление (Региструпр) для координации усилий всех разведорганов армии: военно-стратегического отдела оперативного управления Всероссийского главного штаба, разведывательного отделения оперативного отдела Наркомата по военным делам, разведывательного отделения оперативного управления Высшего военного совета.

С этого дня ведёт свою историю Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил РФ, которое является прямым преемником Региструпра. Именно поэтому 5 ноября считается Днём Советской военной разведки, которой с самого начала, помимо ведения стратегической и оперативной разведки, вменялась работа по добыванию военно-технической информации, сведений о научных достижениях в военной области.

За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла своё официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов. В 1950 году был создан спецназ ГРУ.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооружённых сил России и носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ). Этот орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган разведки Вооружённых сил России решает ряд задач военно-политического, военно-технического, собственно военного, военно-экономического и экологического характера, имеет возможность вести космическую разведку и располагает довольно широкой агентурной сетью на территории зарубежных стран.