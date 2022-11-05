Раненую хищную птицу заметили на набережной в Пскове
Раненую хищную птицу обнаружила жительница города на набережной в Пскове. Фотографии птицы неопределённого вида были размещены в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста назвала птицу орлом. «Раненый орёл на набережной», — подписала фотографию псковичка.
В комментариях подписчики начали спорить, что это за птица.
«Возможно, это обыкновенный канюк, хищная птица из семейства ястребов? Он же беркут, он же орёл...» — предположила одна из комментаторов.
Другие подписчики уверены, что это сова. Среди прочих вариантов были названы ушастый филин, ястреб и даже неизвестный нам «петухадракон».
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