Раненую хищную птицу заметили на набережной в Пскове

11:55, 05 ноября 2022, ПАИ

Раненую хищную птицу обнаружила жительница города на набережной в Пскове. Фотографии птицы неопределённого вида были размещены в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста назвала птицу орлом. «Раненый орёл на набережной», — подписала фотографию псковичка.

В комментариях подписчики начали спорить, что это за птица.

«Возможно, это обыкновенный канюк, хищная птица из семейства ястребов? Он же беркут, он же орёл...» — предположила одна из комментаторов.

Другие подписчики уверены, что это сова. Среди прочих вариантов были названы ушастый филин, ястреб и даже неизвестный нам «петухадракон».