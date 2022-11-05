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Общество

Чемпионат области по быстрым шахматам состоялся в Опочке

В очередной раз гимназия им. А. Д. Петрова в Опочке принимала гостей из разных районов области, сообщила газета «Красный маяк».

Сегодня здесь проходил открытый чемпионат Псковской области по быстрым шахматам имени Александра Игнатьева, в котором приняли участие около 40 шахматистов из Пскова, Великих Лук, Острова, Пыталово, Красногородска и Куньи.

Приветствуя игроков, председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что проведение турниров на родине великого русского шахматиста Александра Петрова стало уже доброй традицией. В свою очередь директор гимназии Юрий Богашев выразил шахматистам признательность за доверие в организации и проведении областного турнира, отметив, что в Опочке им рады всегда. Первый заместитель главы района Виктор Александров перед соревнованиями пожелал участникам успехов и будущих побед.

По итогам блица безоговорочную победу одержал шахматист из Великих Лук Валентин Власов. Второй результат в интеллектуальном поединке показал пскович Олег Малахов. Третье место досталось великолучанину Максиму Трефилову.

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