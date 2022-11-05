Клуб «Семицветик» навёл порядок около библиотеки в Острове
Эстафету добрых дел на селе продолжают юные участники клуба «Семицветик» при Городищенской сельской библиотеке, сообщает газета «Островские вести».
В канун Дня народного единства в библиотеке собрались ребята из клуба, чтобы узнать историю праздника, полистать новые книжки, навести порядок у библиотеки.
«Во время коллективного дела — уборки территории — юные помощники, работая с огоньком, подружились и решили, что на следующем занятии обязательно придумают новое доброе дело», — рассказала библиотекарь Татьяна Федорова.
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