Движение на Крымском мосту будет приостановлено 8 ноября

13:31, 06 ноября 2022, ПАИ

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 8 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«8 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале призвал в период проведения на мосту технологических работ не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно. «Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно», — говорится в сообщении Аксенова.

По данным администрации Краснодарского края, по состоянию на воскресенье очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани в Крым сократилась до 88 грузовиков.