Великолукский музей объявил сбор советских новогодних игрушек
Выставку раритетных новогодних атрибутов советских времён организовывает краеведческий музей Великих Лук. Сейчас идёт сбор экспонатов, к которому подключают местных жителей, сообщает телеграм-канал «Псков онлайн».
Музею требуются новогодние атрибуты советских времён — Деды Морозы, Снегурочки и другие новогодние фигуры. Они должны быть созданы до 1980 года. После проведения выставки экспонаты вернут в целости и сохранности.
Все участники, поделившиеся новогодними украшениями с музеем, получат именные приглашения на два лица на открытие выставки.
Узнать подробнее можно по телефону (8 811-53) 7-27-11.
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