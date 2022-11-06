Великолукский музей объявил сбор советских новогодних игрушек

15:18, 06 ноября 2022, ПАИ

Выставку раритетных новогодних атрибутов советских времён организовывает краеведческий музей Великих Лук. Сейчас идёт сбор экспонатов, к которому подключают местных жителей, сообщает телеграм-канал «Псков онлайн».

Музею требуются новогодние атрибуты советских времён — Деды Морозы, Снегурочки и другие новогодние фигуры. Они должны быть созданы до 1980 года. После проведения выставки экспонаты вернут в целости и сохранности.

Все участники, поделившиеся новогодними украшениями с музеем, получат именные приглашения на два лица на открытие выставки.

Узнать подробнее можно по телефону (8 811-53) 7-27-11.