Активисты Самолвы рассказали об открытии избы-читальни

19:09, 06 ноября 2022, ПАИ

Активными жителями деревни Самолва была открыта изба-читальня, посвящённая истории края, сообщает газета «Гдовская заря».

Повышенное внимание к Самолве даёт неплохую почву для реализации новых идей. В деревне в октябре открылась изба-читальня. Идея её создания принадлежит активистке и любительнице истории Вере Ниловой: она создала центр культурно-просветительской деятельности — именно так называли в XIX веке место, где односельчане собирались для совместного досуга.

Цели у команды активистов, в которую вошли местные жительницы и неравнодушные к истории родного края люди, более чем серьёзные: сбор информации об образовательных учреждениях, которые ранее находились в ближайших к Самолве деревнях.

«Чудские Заходы, Горка, Путьково, Чудская Рудница... Раньше почти в каждом населённом пункте функционировала школа. Найти данные о них, по крупицам собрать историю о выпускниках и педагогах — наша главная задача», — рассказала Вера Нилова, основательница частного музея «Самолвовский амбар».

В помещении нового места сбора земляков-исследователей стоят школьные парты, на стенах — рамки с фотографиями разных времён, где изображены школьные выпуски, — настоящий раритет. Нашлось место и для карты Европы 1870–1914 годов, а на полках шкафов — старые книги, есть среди них и учебники. В ближайших планах мероприятий избы-читальни есть и просмотр диафильмов с помощью старого оборудования.

Своей информацией и архивными семейными снимками делятся земляки.

«Благодарю за помощь и неравнодушие к нашей новой задумке Зинаиду Морозову, Татьяну Козлову, Валентину Лопатёву, Веру Кабанову и Татьяну Орлову», — поблагодарила Вера Станиславовна.