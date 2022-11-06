Эксперты рассказали, как ввезти автомобиль из стран ЕАЭС

20:10, 06 ноября 2022, ПАИ

На что необходимо обратить внимание при ввозе в Россию автомобиля из стран ЕАЭС? На этот и прочие частые вопросы эксперты ответили на портале «Объясняем.РФ».

Как понять, что машина растаможена?

Если машина растаможена (законно ввезена, правильно оформлена на таможне, и за неё уплачены все платежи и сборы) по таможенным ставкам ЕАЭС, то она имеет статус товара экономического союза и может быть продана и поставлена на учёт в любой стране сообщества.

Если же при ввозе в одну страну ЕАЭС применялись пониженные ставки, то в остальных странах этот автомобиль имеет статус иностранного товара. Если со ввозом первой категории не возникает никаких проблем, то при ввозе транспортного средства со статусом иностранного товара необходимо приложить больше усилий и дополнительно его оформить, а также оплатить разницу между ставками ЕАЭС и пониженными ставками.

Как ввезти в Россию автомобиль из Белоруссии?

Если модель имеет статус товара ЕАЭС, при её ввозе с территории Белоруссии в России уже не нужно уплачивать какие-либо таможенные платежи. Однако для постановки такого автомобиля на регистрационный учёт в РФ необходимо оплатить утилизационный сбор (утильсбор) таможне.

Как ввезти машину из Армении?

Транспортные средства, которые были растаможены в Армении до 10 октября 2014 года, имеют статус товара ЕАЭС.

Те же машины, что растаможены после этой даты по пониженным ставкам (действовали в Армении до 1 января 2020 года), имеют статус иностранных товаров. Однако с 1 января 2023 года, а в отдельных случаях с 2 мая 2025 года они приобретут статус товаров ЕАЭС.

Пользоваться автомобилями в статусе иностранных товаров на территории РФ могут лишь лица, постоянно проживающие в Армении. Физлица, которые постоянно проживают в России, использовать такие машины на территории нашей страны не могут. Но если они задекларируют такой автомобиль и оплатят таможенные платежи в размере разницы сумм таможенных платежей (между ставками ЕАЭС и пониженными ставками, которые действовали в Армении), то транспортное средство приобретёт статус товара ЕАЭС. Это означает, что граждане России смогут свободно пользоваться и распоряжаться такими автомобилями, в том числе на территории РФ.

Уплатить таможенные платежи в размере разницы можно в Армении до фактического ввоза автомобиля в Россию. Также при ввозе автомобиля из Армении для постановки его на регистрационный учёт в нашей стране необходимо оплатить утилизационный сбор.

Как ввезти в Россию автомобиль из Киргизии?

В случае с Киргизией условия практически аналогичны тем, что предусмотрены для ввоза из Армении. Автомобили, которые были растаможены в Киргизии с 1 января 2014 года по пониженным ставкам (действовали в Киргизии до 1 января 2020 года), имеют статус иностранных товаров, однако они приобретут статус товаров ЕАЭС с 1 января 2025 года.

Пользоваться такими автомобилями на территории России разрешается лишь лицами, которые постоянно проживают в Киргизии. Физлица, постоянно проживающие в РФ, не могут использовать такие машины на территории нашей страны. Но если задекларировать автомобиль и уплатить таможенные платежи в размере разницы сумм таможенных платежей между ставками ЕАЭС и действовавшими ранее в Киргизии пониженными ставками, то автомобиль приобретёт статус товара ЕАЭС, а значит, граждане Российской Федерации смогут свободно пользоваться и распоряжаться такими автомобилями, в том числе на территории нашей страны.

Внести таможенные платежи в размере разницы можно в Киргизии до фактического ввоза машины в Российскую Федерацию. Кроме того, при её ввозе из Киргизии для постановки на регистрационный учёт в России необходимо оплатить утильсбор таможне.

Как ввезти машину из Казахстана?

В связи с присоединением к ВТО в Казахстане при ввозе автомобилей из третьих стран и их помещении под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом (ТК) ЕАЭС, могут применяться ставки ввозных таможенных пошлин, которые ниже действующих ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Машины, растаможенные в Казахстане по пониженным ставкам, являются условно выпущенными и имеют статус иностранных товаров. Это значит, что ввоз таких автомобилей в Россию лицами, постоянно проживающими в нашей стране, запрещён.

Как ввезти в Россию электромобиль из стран ЕАЭС?

В Казахстане, Армении, Белоруссии и Киргизии в отношении автомобилей с электрическими двигателями (электромобилей), которые ввозятся для продажи на внутреннем рынке, предоставляется таможенная льгота. Но такие транспортные средства считаются условно выпущенными, а передача права владения, пользования и распоряжения электромобилями, которые были выпущены в оборот в стране ЕАЭС с таможенной льготой, лицам, которые постоянно проживают в России, запрещена. Проще говоря, при их ввозе в Россию нужно уплатить таможенные платежи таможне той страны ЕАЭС, где электромобиль был выпущен до его фактического ввоза в нашу страну.

Как ввезти в Россию автомобиль из стран ЕАЭС, если его выпустили в оборот с полной уплатой таможенных платежей?

Такие машины ввозятся в Россию без уплаты таможенных платежей. При постановке этих автомобилей на регистрационный учёт в РФ необходимо уплатить утилизационный сбор таможне.

Перед покупкой автомобиля из стран ЕАЭС лучше получить у продавца документы, которые подтверждают факт его выпуска в оборот с полной уплатой таможенных платежей. При этом документы должны быть заверены таможенным органом страны ЕАЭС, из которой автомобиль ввозится на территорию РФ. Покупатель машины также может сам запросить такие документы, направив официальный запрос в таможенный орган страны ЕАЭС, из которой хочет ввезти автомобиль.

Если же документы, которые подтверждают факт выпуска автомобиля с полной уплатой таможенных платежей, отсутствуют, то срок проверки документов таможней при уплате утильсбора может увеличиться. Это связано с необходимостью направления запроса коллегам из таможенных органов стран ЕАЭС.