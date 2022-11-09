Ремонтные и строительные работы проведены в великолукских котельных

21:26, 06 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках идёт модернизация муниципального предприятия «Тепловые сети», сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.

В данный момент завершено строительство блочно-модульной котельной в районе проспекта Гагарина. Выполнены работы по строительству двух новых участков тепловых сетей, которые соединили между собой котельные № 18, 19, 25, а также реконструкция участка тепловой сети котельной № 18.

Произведена реконструкция котельной № 15 с заменой водогрейного котла и вспомогательного оборудования для увеличения мощности с целью подключения перспективных потребителей.

Капитально отремонтировали основной котёл, установили ещё один новый вспомогательный котёл для повышения надёжности и увеличения резерва мощности в котельной № 5.

Также выполнены работы по ремонту теплосетей, замене трубопроводов и тепловой изоляции. Приведены в надлежащий вид участки теплотрасс.