Ремонтные и строительные работы проведены в великолукских котельных
В Великих Луках идёт модернизация муниципального предприятия «Тепловые сети», сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.
В данный момент завершено строительство блочно-модульной котельной в районе проспекта Гагарина. Выполнены работы по строительству двух новых участков тепловых сетей, которые соединили между собой котельные № 18, 19, 25, а также реконструкция участка тепловой сети котельной № 18.
Произведена реконструкция котельной № 15 с заменой водогрейного котла и вспомогательного оборудования для увеличения мощности с целью подключения перспективных потребителей.
Капитально отремонтировали основной котёл, установили ещё один новый вспомогательный котёл для повышения надёжности и увеличения резерва мощности в котельной № 5.
Также выполнены работы по ремонту теплосетей, замене трубопроводов и тепловой изоляции. Приведены в надлежащий вид участки теплотрасс.
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