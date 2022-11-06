Самолёт в Псков задержан до утра из-за тумана в аэропорту прибытия

23:42, 06 ноября 2022, ПАИ

Задержка авиарейса по маршруту Москва – Псков произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Пскова, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Псковской области. По данным синоптиков, сейчас в Пскове пасмурно, туман, температура воздуха около 4 градусов тепла, к утру ожидается похолодание до нуля градусов.

«Неблагоприятные метеоусловия над Псковом привели к задержке рейса самолёта из Москвы. Вечерний вылет воздушного судна авиарейса Москва — Псков задержался из-за погодных условий. По предварительной информации, вылет самолёта запланирован в 06:00», — отмечается в сообщении.

Рейсы по маршруту Псков – Москва и обратно обслуживает авиакомпания «Азимут». Они выполняются ежедневно. По воскресеньям в Псков предусмотрено два рейса, с вылетом из Москвы в 8:00 и в 19:00 мск.