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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на дороге Великие Луки – Усвяты

Фото ГИБДД по Псковской области

ДТП со смертельным исходом произошло на 73-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты 6 ноября около 16:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области. 

45-летний водитель автомобиля LADA Largus на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, в результате чего произошел занос транспортного средства. Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF FT XF105 с прицепом. За рулем второй машины находился 64-летний житель Эстонии. 

В результате ДТП водитель автомобиля LADA Largus скончался в машине скорой помощи, его пассажир – 37-летняя женщина – умерла до приезда медиков.

Фото ГИБДД по Псковской

Водитель автомашины DAF FT XF105 не пострадал, он был трезв.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Фото ГИБДД по Псковской области

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