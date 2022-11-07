Два человека погибли в ДТП на дороге Великие Луки – Усвяты

10:43, 07 ноября 2022, ПАИ

ДТП со смертельным исходом произошло на 73-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты 6 ноября около 16:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

45-летний водитель автомобиля LADA Largus на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, в результате чего произошел занос транспортного средства. Мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF FT XF105 с прицепом. За рулем второй машины находился 64-летний житель Эстонии.

В результате ДТП водитель автомобиля LADA Largus скончался в машине скорой помощи, его пассажир – 37-летняя женщина – умерла до приезда медиков.

Водитель автомашины DAF FT XF105 не пострадал, он был трезв.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.