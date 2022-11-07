Псковских водителей предупредили о гололедице на дорогах
Погодные условия в Псковской области ухудшились, отмечаются снегопад и гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В МВД предупреждают, что в этой непростой обстановке водителям следует быть крайне аккуратными. В частности, необходимо избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.
«Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами. В непогоду обязательно следует использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», - отметили в ведомстве.
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