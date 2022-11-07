Два иностранца незаконно пересекли границу России в Псковской области

12:41, 07 ноября 2022, ПАИ

В Невельском районе пограничники задержали двух граждан одной из стран Ближнего Востока и жителя сопредельного государства, который на личном автомобиле организовал незаконный въезд иностранцев в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Погрануправлении ФСБ по Псковской области.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Фигурантам уголовных дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из задержанных уроженцев Ближнего Востока, у которого была действительная российская виза, решением Невельского районного суда Псковской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа с принудительным административным выдворением за пределы страны.