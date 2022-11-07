Псковские следователи ищут хозяина найденного в лесу автомобиля

13:25, 07 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области в рамках расследования убийства устанавливается местонахождение без вести пропавшего 75-летнего Дмитрия Золина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, вечером 1 сентября Золин выехал на автомобиле с дачи в деревне Кусва Псковского района, с тех пор его никто не видел. Спустя две недели автомобиль Золина был обнаружен на лесной дороге в трёх километрах от деревне Сабижи Псковского района.

На вид пропавшему 75 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 170 см, волосы седые, глаза серо-голубые. Мужчина был одет в джинсовую куртку и синие спортивные брюки. При себе имел два кнопочных мобильных телефона, один из которых «Самсунг» раскладного типа.

Следственное управление просит лиц, располагающих сведениями об исчезновении Дмитрия Золина, сообщить об этом по телефонам в Пскове: 29-13-72 или 29-06-00.