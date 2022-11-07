На территории гипермаркета «Магнит-Псков» работает передвижной ФАП

20:57, 07 ноября 2022, ПАИ

С 1 ноября 2022 года начал работать мобильный ФАП (гос. номер В 862 КР 60) на территории гипермаркета «Магнит-Псков» на улице Труда у дома №37а. Об этом сообщила депутат городской Думы Галина Невалённая



График работы мобильного ФАПа: с 7 ноября по 11 ноября с 13:00 до 17:00.



Возможна организация прививок по месту работы.



Телефон-факс приемной главного врача 53-49-42.

Телефон горячей линии 299-028.

Работа мобильного ФАПа после 11 ноября продолжится, но возможны изменения в графике работы.



«Следите за расписанием в соцсетях поликлиники ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», - рекомендовала Галина Невалённая