Борис Елкин встретился с псковскими предпринимателями

22:34, 07 ноября 2022, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин встретился в центре «Мой бизнес» с молодыми псковскими предпринимателями. Городской глава отметил в своём Telegram, что бизнесмены полны идей и энтузиазма.

«На встрече договорились совместно работать над планами развития нашего города, обмениваться идеями. Со своей стороны выразил готовность в оказании содействия со стороны администрации города Пскова в реализации бизнес-проектов. Это касается создания и продвижения бренда Пскова, наполнения востребованными услугами наших общественных и ярмарочных пространств, обновления и придания новых смыслов территориям. Разговор получился интересный. Мы нашли точки соприкосновения и договорились, что наши встречи будут регулярными», — сообщил Борис Елкин.