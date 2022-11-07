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Общество

Борис Елкин встретился с псковскими предпринимателями

Псковские предприниматели встретились с Борисом Елкиным. Фото Telegram

Глава Пскова Борис Елкин встретился в центре «Мой бизнес» с молодыми псковскими предпринимателями. Городской глава отметил в своём Telegram, что бизнесмены полны идей и энтузиазма.

«На встрече договорились совместно работать над планами развития нашего города, обмениваться идеями. Со своей стороны выразил готовность в оказании содействия со стороны администрации города Пскова в реализации бизнес-проектов. Это касается создания и продвижения бренда Пскова, наполнения востребованными услугами наших общественных и ярмарочных пространств, обновления и придания новых смыслов территориям. Разговор получился интересный. Мы нашли точки соприкосновения и договорились, что наши встречи будут регулярными», — сообщил Борис Елкин.

 

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