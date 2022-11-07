Международный авиарейс завершается экстренной посадкой в Сочи

22:59, 07 ноября 2022, ПАИ

Пассажирский самолёт рейсом Стамбул – Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи, пишет «Интерфакс».

Пассажирский самолёт, на борту которого находится 100 человек, вынужден завершить рейс из-за разгерметизации салона, сообщили ИА в службе аэропорта в понедельник.

«Возникла угроза аварийной посадки в аэропорту Сочи воздушного судна из-за герметизации салона. На борту находятся 96 человек и четыре члена экипажа. На место направлены две бригады скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время самолёт вырабатывает топливо над морем.

Воздушное судно следовало по маршруту Стамбул – Екатеринбург.