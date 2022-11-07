Псковский губернатор наградил ветеранов пограничной службы

23:43, 07 ноября 2022, ПАИ

В этом году 30-летний юбилей организации охраны государственной границы на территории Псковской области, напомнил губернатор Михаил Ведерников в Telegram.

4 ноября 1992 года границе России со странами Прибалтики был придан статус государственной, а в ноябре 2004 года было образовано Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, в состав которого вошли все пограничные воинские части, дислоцированные в регионе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил медали Александра Невского ветеранам пограничной службы:

генерал-лейтенанту Валентину Костенко;

генерал-майору Александру Палагину.

«Коллективу управления вручил почётную грамоту губернатора Псковской области. Желаю руководству и сотрудникам управления успехов в деле защиты рубежей нашей Родины», — написал Михаил Ведерников в микроблоге.