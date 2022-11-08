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Общество

Доходы псковского ФОМС приблизились к десяти миллиардам рублей

Стали известны цифры финансирования территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области в 2023 году – проект бюджета ФОМС принят к рассмотрению в Собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Прогнозируемый общий объём доходов и расходов фонда составляет 9 млрд 827 млн 722,4 тысячи рублей. Как и в предыдущие годы, бюджет ФОМС бездефицитен и внесён с повышением по отношению к прошлому году – рост доходов на этапе первого чтения законопроекта превышает 918 млн рублей.

«С одной стороны, бюджет любого уровня мог бы позавидовать таким характеристикам, - прокомментировал внесённый проект закона вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. – Однако, несмотря на то что бюджет ФОМС не первый год является бездефицитным, у населения остаются вопросы к доступности и качеству медицинской помощи».

По словам Игоря Дитриха, ряд лечебных учреждений в той или иной степени имеет кредиторскую задолженность – причина заключается в том, что оказываемый ими объём медицинской помощи больше, чем предусмотрен расчётами. Ещё один нюанс, на который обратил внимание вице-спикер, связан с лечением жителей области за пределами региона.

«С каждым годом таких пациентов становится больше. С одной стороны, это хорошо – возрастает доступность федеральных центров и ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Лист ожидания стал достаточно коротким: если раньше пациентам приходилось ждать год и более, то сейчас в среднем 2-3 месяца. Но у каждой медали есть обратная сторона – лечение за пределами области оплачивается из территориального фонда по тарифам, которые значительно выше, чем установлены для наших лечебных учреждений», - пояснил Игорь Дитрих.

По словам вице-спикера, к обсуждению законопроекта на заседании комитета по труду и социальной политике, депутаты подготовят вопросы с учётом существующих проблем. Будут учтены и положительные моменты – почти миллиардный рост доходов фонда обязательного медицинского страхования в 2023 году.

Напомним, основным источником финансирования территориального ФОМС является федеральная субвенция, которая рассчитывается исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года и базового подушевого норматива. На 2023 год норматив определён в размере 15 823,6 рубля – для сравнения в этом году цифра составляет 14173,9 рубля. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения будут покрыты за счёт средств областного бюджета – в составе субвенции эта сумма составит 3 млрд 45 млн 279,3 рубля.

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