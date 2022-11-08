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Происшествия

Более 12,5 кг красной икры не дали вывезти иностранцу псковские таможенники

12,6 килограмма незадекларированной красной икры обнаружили в автомобильном холодильнике гражданина Молдовы сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Стоимость икры, расфасованной в пластиковые контейнеры, превысила 60 тысяч рублей.

«Иностранный гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП России, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1/2 размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения. Мужчина штраф оплатил. Запрещенная к вывозу икра возвращена на территорию Российской Федерации», - пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Кайрат Нуржанов.

Из России разрешено вывозить до 5 кг рыбы и морепродуктов, а также до 250 граммов осетровой икры в заводской упаковке и при наличии магазинных чеков. Вывоз сверх указанных норм строго запрещен.

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