Острович отработает 300 часов за нетрезвое вождение

15:42, 08 ноября 2022, ПАИ

Обвинительный приговор вынес Островский городской суд в отношении местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре 2022 года мужчина занял место водителя в легковом автомобиле и начал движение по одной из улиц в городе Острове. Вскоре его остановил инспектор ДПС и отстранил от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования был установлен факт нахождения водителя в нетрезвом виде.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.