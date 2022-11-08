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Происшествия

Более 160 ДТП из-за диких животных произошло в Псковской области

Из-за диких животных водителям советуют быть внимательнее на псковских дорогах. Как сообщает Псковавтодор, с января по октябрь 2022 года в Псковской области зарегистрировано 163 ДТП с наездом на животных, в результате три человека погибли и 24 ранены.

Передвижение диких животных происходит хаотично, поэтому необходимо с повышенным вниманием относиться к передвижению по автомобильным дорогам, рекомендуют специалисты.

«Водителям транспортных средств следует соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, учитывать состояние погоды и проезжей части, особенно в местах, где установлены дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных», — отметили в Псковавтодоре.

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