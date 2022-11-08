Детский фонд приглашает псковичей присоединиться к новогодней благотворительной акции

18:12, 08 ноября 2022, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт традиционной благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники».

В рамках акции проходит сбор сладостей, новогодних подарков, а также средств на их закупку. Все собранные подарки будут переданы детям из малообеспеченных семей региона, воспитанникам интернатных учреждений, детям с инвалидностью и ОВЗ, детям вынужденных переселенцев, сообщили в фонде.

При поддержке отзывчивых людей ежегодно, в канун Нового года, более 2 000 детей получают сладкие подарки от Детского фонда. Часть подарков закупается на средства благотворителей, другую часть – приносят жители города в виде готовых подарков, а ещё часть – формируют волонтёры из сладостей, принесённых жителями города.

К акции может присоединиться каждый любым удобным способом:

1) принести в офис Детского фонда (ул. Я. Фабрициуса, д. 2а, 1 этаж, каб.15) сладости, сладкие подарки, игрушки, книжки и всё, что может порадовать ребёнка. Сотрудники в офисе по будням с 8:00 до 18:00 без обеда. Также в офисе можно внести благотворительное пожертвование.

2) перечислить средства через сайт Детского фонда.

3) перевести пожертвование через приложение «СберБанк» или в банкомате, введя ИНН Детского фонда: 6027006057;

4) организовать акцию по сбору сладостей у себя на работе, среди друзей и родственников и передать их в офис фонда организованно.

«Наша задача – объединить неравнодушных людей, готовых поделиться частичкой тепла с теми, кто в этом нуждается. Ведь мы хотим, чтобы праздник пришел ко всем детям, несмотря на взрослые проблемы и сложности!» – отметила заместитель председателя Детского фонда Юлия Колесова.

Сотрудники и волонтёры Детского фонда уверены, что с помощью отзывчивых людей и в этом году получится порадовать не меньше 2 000 детей сладостями и создать праздничное настроение.