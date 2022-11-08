Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детский фонд приглашает псковичей присоединиться к новогодней благотворительной акции

Каждый ребёнок хочет получить на Новый год сладкие подарки. Станьте Дедом Морозом! Фото Детский фонд

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт традиционной благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники».

В рамках акции проходит сбор сладостей, новогодних подарков, а также средств на их закупку. Все собранные подарки будут переданы детям из малообеспеченных семей региона, воспитанникам интернатных учреждений, детям с инвалидностью и ОВЗ, детям вынужденных переселенцев, сообщили в фонде.

При поддержке отзывчивых людей ежегодно, в канун Нового года, более 2 000 детей получают сладкие подарки от Детского фонда. Часть подарков закупается на средства благотворителей, другую часть – приносят жители города в виде готовых подарков, а ещё часть – формируют волонтёры из сладостей, принесённых жителями города.

К акции может присоединиться каждый любым удобным способом:

1) принести в офис Детского фонда (ул. Я. Фабрициуса, д. 2а, 1 этаж, каб.15) сладости, сладкие подарки, игрушки, книжки и всё, что может порадовать ребёнка. Сотрудники в офисе по будням с 8:00 до 18:00 без обеда. Также в офисе можно внести благотворительное пожертвование.

2) перечислить средства через сайт Детского фонда.

3) перевести пожертвование через приложение «СберБанк» или в банкомате, введя ИНН Детского фонда: 6027006057;

4) организовать акцию по сбору сладостей у себя на работе, среди друзей и родственников и передать их в офис фонда организованно.

 «Наша задача – объединить неравнодушных людей, готовых поделиться частичкой тепла с теми, кто в этом нуждается. Ведь мы хотим, чтобы праздник пришел ко всем детям, несмотря на взрослые проблемы и сложности!» – отметила заместитель председателя Детского фонда Юлия Колесова.

Сотрудники и волонтёры Детского фонда уверены, что с помощью отзывчивых людей и в этом году получится порадовать не меньше 2 000 детей сладостями и создать праздничное настроение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 ноября 2022

Детский фонд приглашает псковичей присоединиться к новогодней благотворительной акции
08 ноября 2022

В администрации Пскова произошли кадровые изменения
08 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Инаугурация главы Пскова Бориса Елкина
08 ноября 2022

В Пустошкинском районе устранили цифровое неравенство
08 ноября 2022

В январе в новую школу на Юбилейной в Пскове придут первые ученики
08 ноября 2022

Доходы мобилизованных не учитывают при назначении мер соцподдержки
08 ноября 2022

В Псковской области готовятся к введению в школах военной подготовки
08 ноября 2022

Михаил Ведерников провёл встречу с новым руководителем Псковского УФАС

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...