Завершается капремонт Псковского технического лицея

23:09, 08 ноября 2022, ПАИ

Подходит к концу капитальный ремонт объекта культурного наследия, здания Мариинской женской гимназии, а с 1990 года - Псковского технического лицея. Об этом рассказал в Telegram глава Пскова Борис Елкин. Готовность объекта составляет 85%, все работы должны быть завершены до конца года.

В здании идет внутренняя отделка, монтаж сантехники, слаботочных сетей и светильников. Завершается ремонт фасада и восстановление благоустройства. В течение месяца в школу поступит оборудование для пищеблока, подъемники для маломобильных граждан, учебная мебель и лабораторные комплексы.

В лицее появятся новые кабинеты физики и химии. А еще спортивный зал, которого раньше не было. Так как он небольшой, планируется дополнить школу открытой спортивной площадкой.

«Благодарю правительство Псковской области и федеральный центр за финансирование этого масштабного проекта и новое оборудование для одной из самых престижных школ города», - написал глава города.