Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершается капремонт Псковского технического лицея

Псковский технический лицей. Фото Telegram

Подходит к концу капитальный ремонт объекта культурного наследия, здания Мариинской женской гимназии, а с 1990 года - Псковского технического лицея. Об этом рассказал в Telegram глава Пскова Борис Елкин. Готовность объекта составляет 85%, все работы должны быть завершены до конца года.

В здании идет внутренняя отделка, монтаж сантехники, слаботочных сетей и светильников. Завершается ремонт фасада и восстановление благоустройства. В течение месяца в школу поступит оборудование для пищеблока, подъемники для маломобильных граждан, учебная мебель и лабораторные комплексы. 

В лицее появятся новые кабинеты физики и химии. А еще спортивный зал, которого раньше не было. Так как он небольшой, планируется дополнить школу открытой спортивной площадкой. 

«Благодарю правительство Псковской области и федеральный центр за финансирование этого масштабного проекта и новое оборудование для одной из самых престижных школ города», - написал глава города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 ноября 2022

В Пыталово прошёл обучающий семинар для педагогов
08 ноября 2022

Завершается капремонт Псковского технического лицея
08 ноября 2022

В великолукском технопарке «Электрополис» сертифицируют обучающую профплощадку
08 ноября 2022

Борис Елкин и Михаил Ведерников оценили готовность школы №29
08 ноября 2022

Билайн и Сеченовка обучили нейросеть определять патологии суставов
08 ноября 2022

Детский фонд приглашает псковичей присоединиться к новогодней благотворительной акции
08 ноября 2022

В администрации Пскова произошли кадровые изменения
08 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Инаугурация главы Пскова Бориса Елкина

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...