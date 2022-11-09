Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Газете «Псковская правда» исполнилось 105 лет

Сегодня газета «Псковская правда» отмечает 105 лет. Первый номер предшественницы главного периодического издания региона - газеты «Псковский набат» - вышел в свет 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1917 года. За это время газета несколько раз меняла название, в ней печатался Маяковский и возглавлял будущий министр Советского союза. Сейчас «Псковская правда» выходит в электронном виде. Почти все бумажные номера газеты хранятся в областной библиотеке, сотрудники которой реставрируют старые выпуски, рассчитывая сохранить газету еще на несколько столетий.

В видеорепортаже ПАИ — о чем писала газета в первом номере 105 лет назад и как реставраторы «купают» «Псковскую правду».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 ноября 2022

До +13 градусов тепла прогнозируют сегодня в Псковской области
09 ноября 2022

ВИДЕО Газете «Псковская правда» исполнилось 105 лет
09 ноября 2022

Эксперт пояснила, когда за должников ЖКХ будут платить соседи
09 ноября 2022

Банки обнаружили риски мошенничества с кредитными каникулами по СВО
09 ноября 2022

Заболеваемость COVID-19 превысила средний уровень в 12 районах Псковской области
09 ноября 2022

В Великих Луках отправили гуманитарный груз мобилизованным бойцам
08 ноября 2022

В Пыталово прошёл обучающий семинар для педагогов
08 ноября 2022

Завершается капремонт Псковского технического лицея

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...