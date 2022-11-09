ВИДЕО Газете «Псковская правда» исполнилось 105 лет

09:01, 09 ноября 2022, ПАИ

Сегодня газета «Псковская правда» отмечает 105 лет. Первый номер предшественницы главного периодического издания региона - газеты «Псковский набат» - вышел в свет 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1917 года. За это время газета несколько раз меняла название, в ней печатался Маяковский и возглавлял будущий министр Советского союза. Сейчас «Псковская правда» выходит в электронном виде. Почти все бумажные номера газеты хранятся в областной библиотеке, сотрудники которой реставрируют старые выпуски, рассчитывая сохранить газету еще на несколько столетий.

В видеорепортаже ПАИ — о чем писала газета в первом номере 105 лет назад и как реставраторы «купают» «Псковскую правду».