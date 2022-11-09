Псковские призывники с безупречной репутацией будут служить в Росгвардии

15:03, 09 ноября 2022, ПАИ

Девять призывников из Псковской области направлены на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, отметили в ведомстве.

Направляемым в Росгвардию призывникам в военкомате была выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

С напутственным словом к призывникам обратился заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области Дмитрий Маренков, который пожелал им успешного прохождения военной службы.