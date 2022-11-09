В Великих Луках мошенники обманули пятерых пенсионеров за один день

15:15, 09 ноября 2022, ПАИ

Мошенники за один день сообщили шестерым пенсионерам Великих Лук, что их родственники якобы пострадали в ДТП и для решения проблемы срочно требуются финансовые вложения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 8 ноября в южной столице региона шестерым горожанам 1935, 1938, 1943, 1947, 1950 годов рождения в разное время позвонили незнакомцы и сообщили, что их дочери и внучки будто бы серьезно пострадали в ДТП, а для их лечения незамедлительно нужны денежные средства.

Звонившие говорили настолько убедительно и правдоподобно, что пятеро пожилых людей без колебаний поверили им и передали в общей сложности около миллиона рублей прибывшим к ним курьерам. В силу возраста и состояния здоровья какие-либо характерные их приметы пенсионеры запомнить не смогли, рассказали в ведомстве.

А вот шестая пенсионерка сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, и разговаривать со звонившими не стала.

Когда потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.