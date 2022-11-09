Псковичи стали чаще жаловаться на нарушения при интернет-торговле

12:27, 09 ноября 2022, ПАИ

3750 обращений граждан поступило от псковичей в Роспотребнадзор за 9 месяцев 2022 года. Из них 814 касались санитарно-эпидемиологического благополучия, остальные - нарушений в сфере защиты прав потребителей (78%). Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Растет число жалоб на нарушения при дистанционной торговле. Кроме того, на ценники, которые не соответствуют реальности. Также жалуются на навязывание дополнительных услуг при покупке товаров: сим-карты при покупке телефона, страховки - при покупке автомобиля», - уточнила она.

В сфере услуг лидирующую позицию по числу жалоб занимают услуги ЖКХ. Псковичи обращаются в Роспотребнадзор по поводу некачественных услуг и неправомерного начисления платы за них.

Также поступают жалобы на качество услуг связи (99 таких обращений), в основном мобильной, на неправомерное списание оператором средств. «На медуслуги, гостиничные, туруслуги тоже жалуются. Например, на невозможность вернуть средства за несостоявшийся тур, на то, что информация от оператора не соответствуют действительности», - добавила Елена Припутенко.