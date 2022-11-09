Школьники из Пыталово прошли профпробы по медицине и дизайну

Профессиональные пробы на базе Псковского медицинского и политехнического колледжей посетили учащиеся 7-9 классов Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова. Профпробы прошли в рамках проекта «Билет в будущее».

В Псковском медицинском колледже учащиеся школы получили теоретические сведения и практические навыки в обучении базовой реанимационной помощи. Все ребята участвовали в тренировке одного реанимационного комплекса, отработке приема Геймлиха, проводили искусственную вентиляцию легких. Ученики принимали активное участие в практической части занятия. Также школьники получили жизненно необходимые знания по оказанию первой медицинской помощи.

На базе Псковского политехнического колледжа ученики познакомились с профессией графического дизайнера. Школьники узнали, как создаются элементы графики и изображений, фирменные стили логотипов. Ребята научились пользоваться профессиональной программой графического редактирования Adobe Illustrator.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». В рамках проекта проходят уроки ранней профориентации, на которых ребята в игровой форме знакомятся с разнообразными профессиями.

В этом году площадками для проведения профессиональных проб являются 11 организаций среднего профессионального и дополнительного образования региона. Проект «Билет в будущее» реализовывается в три этапа – тестирование, профпробы и рекомендации по профессиональному развитию.