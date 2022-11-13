80 человек погибли в ДТП на псковских дорогах с начала года

17:04, 09 ноября 2022, ПАИ

На дорогах Псковской области снижается количество ДТП и пострадавших в них людей. При этом число погибших возросло. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Помимо смертности, возросла и тяжесть последствий в результате ДТП.

Общее количество дорожных аварий в регионе снизилось на 6,7 %. В прошлом году было зафиксировано 524 случая, в этом – 489. Число погибших в ДТП составило 80 человек, что на 14 % больше, чем в прошлом году. «Практически каждое седьмое ДТП привело к смертельному исходу», – сообщили в пресс-службе МВД.