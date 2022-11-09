Ростелеком меняет мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

18:43, 09 ноября 2022, ПАИ

«Ростелеком» и ВТБ провели интеграцию видеосервиса Wink* и программы лояльности банка, предложив быстрый и удобный вариант использования бонусов. В меню Wink теперь доступен новый способ оплаты кино и сериалов — с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. При этом списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, посещение сайта или приложения программы лояльности не требуется, сообщили в «Ростелеком»

«Впервые мы договорились о такой крутой интеграции бонусов банка в систему оплаты контента. У ВТБ миллионы участников программы лояльности, и многие из них одновременно являются клиентами Wink. Что важно: использование мультибонусов будет предлагаться уже на первом этапе — при выборе способа оплаты, а не когда дело доходит до введения реквизитов банковской карты. Wink развивается как многозальный онлайн-кинотеатр, в котором помимо собственного контента представлены лучшие предложения от других видеосервисов. Поэтому даже самый насмотренный клиент легко найдет в Wink кино или сериал под свое настроение», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

При выборе оплаты с помощью мультибонусов в первый раз клиенту нужно активировать этот способ платежа. СМС с кодом будет направлено на зарегистрированный в программе лояльности ВТБ номер мобильного телефона (введение реквизитов банковской карты не требуется). Дальнейшие операции будут проводиться автоматически — в один клик.

«ВТБ последовательно расширяет спектр возможностей для участников программы лояльности. Клиенты банка могут обменивать накопленные мультибонусы не только на товары из каталога программы, но и на рубли и переводить их на карту. Сегодня мы вместе с партнером предлагаем еще один вариант использования бонусов — оплата с их помощью кино и сериалов в приложении или на сайте Wink. Простой и удобный клиентский путь позволит киноманам обменивать мультибонусы на видеоконтент буквально в один клик», — прокомментировал начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.

В скором времени планируется также предложить оплату подписок с помощью мультибонусов ВТБ в интерфейсе Wink.

*Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

Программа лояльности ВТБ — бонусная программа для клиентов ВТБ. Участники обновленной программы лояльности в зависимости от пакета услуг получают кешбэк от 2% до 4% за оплату покупок картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительное вознаграждение — 0,5% к основному проценту — банк начисляет зарплатным клиентам. Кешбэк начисляется мультибонусами, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы, включающем свыше 300 тыс. товаров, а также обменивать их на рубли.