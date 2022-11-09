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Псковичам предлагают гофрированный картон от производителя оптом

Доступным по цене и удобным в использовании оберточным материалом считается двухслойный гофрированный картон. Он используется многими производителями и предприятиями торговли для надежной и безопасной упаковки хрупких изделий, бьющихся товаров. Двухслойный гофрокартон подходит для заполнения пустот в таре, для амортизации.

Если ваша организация заинтересована в использовании качественного упаковочного материала, то воспользуйтесь предложением от ООО «МС-ПАК». Это производитель, который предлагает лучшее соотношение цены и качества. Он реализует упаковочные материалы оптом с доставкой в Псков и Псковскую область. Сотрудничество напрямую с изготовителем позволит покупать качественный многослойный картон без переплат.

Условия продажи гофрокартона от производителя

Трехслойный гофрокартон и двухслойный материал можно заказать напрямую с завода с доставкой в Псков оптом. Он поставляется в рулонах по 100 метров. На выбор представлено три варианта ширины, поэтому можно подобрать подходящий формат с учетом специфики работы. При оптовых закупках устанавливается выгодная стоимость за один рулон.

Пятислойный гофрокартон и другие материалы из каталога компании можно заказать с другой намоткой и шириной ролика. При этом минимальный заказ составляет 1000 метров. Обсудить детали сотрудничества на таких условиях можно с менеджерами. Они подробнее расскажут о сроках поставки и стоимости. Отправка в Псков и область производится посредством проверенных транспортных компаний. Доставка до терминала ТК возможна собственным транспортом производителя. Оформить заказ вы можете как на официальном сайте, так и по телефону в рабочее время, связавшись с менеджерами.

ООО «МС-ПАК», ИНН 7716747188, Юр. адрес: 129323, г. Москва, вн тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 35, кв. 852.

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