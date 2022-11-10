В Минцифры назвали дату окончания приема заявлений на отсрочку от мобилизации

11:06, 10 ноября 2022, ПАИ

Минцифры РФ на следующей неделе закроет на портале госуслуг сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», - сказал Шадаев в кулуарах форума Finopolis, передает «Интерфакс».

По его словам, 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей. «И у нас ещё несколько случаев осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся», - добавил министр.

При этом он отметил, что около 5 тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку. Шадаев подчеркнул, что более 50 % всех обращений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса на «Госуслугах».

Сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале госуслуг был открыт 27 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.